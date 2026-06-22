1992年に26歳で亡くなった歌手・尾崎豊さんの妻・繁美さん（58）が21日、Instagramを更新。遊園地を楽しむ夫と長男の姿を披露した。【映像】遊園地を楽しむ尾崎豊さんと長男繁美さんは1988年に結婚し、翌年には現在歌手として活動している長男・裕哉さんが誕生。遊園地を楽しむ夫と長男の姿を披露し反響2026年6月21日の投稿では、遊園地を楽しむ思い出の写真を披露し、「皆さん、見てください！第4ボタンまで開けているのに