4月にメジャーデビューをした4人組グループ・モナキが22日、都内で行われたコンビニエンスストアの商品発表会に登場。最近起こったヒヤっとした出来事を明かしました。発表会では、商品にちなみ“最近ヒヤっとしたこと”についてトークを行った4人。ケンケンさん（29）はイベントでファンと写真撮影をした時のことを振り返り、「社会の窓の方が全開でずっと写真を撮っていて。（休憩時間に）“あれ、全開だ！”と思って、そっと閉