あのさあ▶▶この作品を最初から読む怖い話、涙する話、スカッとする話…。ゆるふわのかわいらしいイラストタッチが人気のイラストレーター・しばたまさんが、Instagramのフォロワーさんから募集した「心ゆさぶる話」を漫画化。1万人もの人が「いいね！」と共感しています。私たちの身近で実際に起きた話だからこそ、心に響くものばかり。多くの人の心をゆさぶった至極のエピソードをお届けします。※本記事はしばたま著