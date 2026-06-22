【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZは6月22日、公式SNSを通じてATEEZの14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』のキャラクターポスターを公開した。 ■『GOLDEN HOUR』の物語を予告するようなキャラクターポスター 公開されたのは、まるで映画のポスターをそのまま再現したかのような雰囲気を醸し出しているキャラクターポスター。メンバーたちはそれぞれ異な