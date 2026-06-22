タレントで実業家の紗栄子（39）が22日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近の私」と書き出した紗栄子。ショート丈のTシャツから肌をチラリと覗かせた姿を披露した。ファンからは「可愛いが詰まってます」「か、か、か、か、可愛すぎる」「素敵ー！！！紗栄子さんの全てが大好き」「色っぽくてセクシー」などのコメントが寄せられた。