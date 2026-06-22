女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。酷暑の中でのマラソン企画に、放送前から星野の体を心配する声が上がる一方、暑さ対策にも注目が集まっている。筋力低下が起こる国の指定難病「先天性ミオパチー」を患う娘を持つ星野。22日に行われた制作発表会見では「私が走ることで子供たちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなにう