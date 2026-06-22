タレントのマツコ・デラックスが２２日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。開催中の北中米Ｗ杯で大暴れ中の森保ジャパンで最も「好きな」選手の実名を明かす一幕があった。番組冒頭のスタジオでのトークで「もう、ワールドカップにしか興味ないのよ、今」といきなり話し始めたマツコ。首の手術での休養後だったため、現地観戦はあきらめたことを明かした上で「結構、本当にすごいのよ、今の