記事ポイント『キン肉マン』連載46周年を記念したメダルコレクション第7弾が予約開始カラー・ゴールド・シルバーなどレアリティ5段階、全ラインナップを収録BOX購入で非売品「KIN(金)肉メダル」2枚プレゼントのキャンペーンあり サイクロンジョー「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」 商品名（単品）：キン肉マンメダルコレクション VOL.7【単品】価格（単品）：880円（税込）商品名（BOX）：キン肉マンメダル