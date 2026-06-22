北朝鮮の首都・平壌の交通事情がここ数年で大きく変化している。自家用を含む自動車の増加に伴い、公共交通機関の近代化も進み、街の風景は大きく様変わりしている。 平壌の住宅、車、名誉称号まで…北朝鮮女子サッカーを支える強烈なモチベーション女子ACL準決勝で訪韓へ 最近平壌を訪れた人によると、2010年代後半以降、市中心部の主要交差点では信号機の増設が進み、交通整理の自動化が進展した。手信号でキ