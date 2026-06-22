21日に行われたサッカー・ワールドカップの日本対チュニジアでは、日本がチュニジアを圧倒する形で4-0で勝利した。大会で初ゴールを決め、ダメ押しの4点目も決めた上田綺世をはじめ、攻撃陣も守備陣も徹底して役割を発揮。チュニジアからのシュートを2本に抑え、枠内シュートに至っては0本。日本サッカー協会名誉総裁の高円宮久子さまも見守る中、ワールドカップ1000試合目となった記念