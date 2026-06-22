愛知県蒲郡市の蒲郡市中央公園にある「戦没者慰霊平和塔」が本年度中に取り壊されることがわかった。 蒲郡市戦没者慰霊平和塔は建築家の黒川紀章がデザインした高さ20メートルの慰霊塔で、合掌する両手をイメージしたタワー型のデザインとして有名であった。 戦後80年を迎えた2025年旧日本軍が残した戦後処理は今も続く 平和塔の建立は1977年であり既に老朽化がはじまっており、外壁の一部が崩れ落ち、