イギリスのスターマー首相が22日、辞意を表明しました。先月の統一地方選で大敗するなどして求心力が急速に弱まっていました。イギリススターマー首相「愛する国を第一に考えることが私のすべての決断の基準でした。だからこそ私は労働党党首を辞任します」スターマー首相率いる与党・労働党は、先月の統一地方選で大敗。さらに、性的虐待の罪に問われていたエプスタイン氏と交友があったマンデルソン前駐米大使の任命責任が問わ