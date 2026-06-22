◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-西武(22日、東京ドーム)楽天・浅村栄斗選手が1点を追う延長11回裏、同点の6号ソロホームランを放ちました。岩城颯空投手のフォークをバックスクリーン右へ運ぶ、土壇場での同点弾。この試合2打点目は貴重な一打となりました。浅村選手は前の打席でも1点を追う9回1アウト3塁でセカンドゴロを放ってランナーをかえし、土壇場で同点に追いつく打点を挙げていました。