犬が突然『転んでしまう』原因4選 愛犬が突然転んでしまって『大丈夫？？』そう声をかけたことはありませんか？犬が突然転ぶときは、どのような原因が考えられるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。 1.床が滑りやすい 家の中で頻繁に転んでしまう場合は、床材が滑りやすいのかもしれません。手入れがしやすく人気のフローリングは、犬にとってはツルツルのスケートリンクのようなもの。 転ばない