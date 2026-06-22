犬が座っている飼い主の膝に乗る心理 飼い主さんの近くにいたい 飼い主さんの膝の上というのは、飼い主さんにゼロ距離で密着できる特別な場所でもあります。飼い主さんの膝の上が好きな『膝っ子』の多くは、大好きな飼い主さんの匂いや体温を一番近くで感じたいという可愛すぎる理由で膝の上に乗ってきます。 自分の存在をアピールしたい 膝の上に乗ってこられると、犬を無視することはできないですよね。それ