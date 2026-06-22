柴犬パピーの可愛らしい光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で40万6000回再生を突破し、「かわいいねぇ」「たまらないです」「ずっと見てられるやつ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：眠っている6匹の赤ちゃん犬→なぜか1匹が『真ん中で寝たい』と無理やり…とんでもなく尊い光景】 昼寝をする子犬たち TikTokアカウント「shibainu.9_6」の投稿主さんが紹介した