斉藤和義が、ニューアルバム『日常Days』を9月9日にリリース。また、本作を携えた全国ツアーの詳細も明らかになった。 （関連：【画像あり】弦楽四重奏を迎えたスペシャル編成でライブを行う斉藤和義） 前作『PINEAPPLE』以来約3年4カ月ぶり、通算23作目のオリジナルアルバムとなる本作には、全11曲を収録。「鏡よ鏡」、「泣くなグローリームーン」、「HAPPY」といったシングル曲のほか