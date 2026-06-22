ドイツサッカー連盟（DFB）は22日、同国代表DFニコ・シュロッターベックが左足首の内側じん帯を負傷したことを発表。数カ月間の離脱となり、残りのFIFAワールドカップ2026を欠場することが決定した。現地時間20日にFIFAワールドカップ2026・グループE第2節が行われ、ドイツ代表はコートジボワール代表と対戦。先制点を許したものの、後半にデニズ・ウンダヴが2ゴールを挙げ、逆転勝利を収めている。しかし、この試合では先発