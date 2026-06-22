女性アイドルグループ「みみっchu」の川井めるさんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。電車での男性からの接触に注意を促し、話題となっています。【投稿】電車での接触動画「普通こんな所に手は置かない」川井さんは「昨日山手線で隣に座っていた方が手をこの位置に置いて何度も私の太ももに触れていて、もしかしたら偶然当たってしまったのかもしれないですし、私も太ももが出るスカートを履くのが悪いと思います」とつづり