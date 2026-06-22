維新肝いりの「副首都法案」をめぐり、高市総理と維新の吉村代表が会談です。 総理官邸では22日、自民と維新の党首会談が行われました。 「副首都法案」には副首都となる自治体が「都」に名称を変えたい場合、特別区設置に関する住民投票の対象を道府県に拡大することができるという付則が盛り込まれていますが、自民からは「住民自治の観点から憲法違反にあたる」といった指摘が相次いでいました。 吉村代表によりますと、高市