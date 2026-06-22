テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）が22日に放送され、チュニジアに快勝した日本代表・森保ジャパンへの各国の海外メディアの反応を特集した。21日に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。25日（日本時間26日午前8時キックオフ）の一戦で、日本は勝つか引き分ければ1次リーグ突