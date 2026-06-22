元サッカー日本代表・稲本潤一さん（46）が21日、東京・渋谷で行われた『FIFAワールドカップ2026 パブリックビューイング 日本代表 対 チュニジア代表戦 』に登場。日本代表へエールを送りました。サッカー日本代表の合言葉である『最高の景色を2026』にちなみ、『最高の景色』を目指すためのメッセージを聞かれた稲本さんは「歴史を刻め」と回答。続けて「やはり今の代表の選手たちの質を見れば、この歴史を刻むというのは確実に