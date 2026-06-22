3月20日に行われたRay公式ファンミは、“Something Shiny”をドレスコードに設定！そこで今回は、おしゃれ女子たちによるコーデテクを厳選して8つご紹介します。キラキラに包まれたイマドキガールが語るおしゃれポイントにも注目です♡おしゃれ女子のシャイニーコーデをいっき見ーーー！Ray公式ファンミで見つけた♡3月20日に行われたファンミは、“Something Shiny”をドレスコードに設定！キラキラに包まれたおしゃれ