NakamuraEmi シンガーソングライターのNakamuraEmiが22日、メジャーデビュー10周年の第2弾となる新曲「今夜cruise」を7月7日にリリースすることが決定し、合わせてジャケット写真も公開された。6月24日のレギュラーラジオ・FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』にて初オンエアされることも決定した。昨年4月からスタートしたレギュラーラジオの中でリスナーからの色々な人生を聞いてたどり着