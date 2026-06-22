タレントのマツコ・デラックスが２２日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。開催中の北中米Ｗ杯の現地観戦をもくろんでいたことを明かした。番組冒頭のスタジオでのトークで「もう、ワールドカップにしか興味ないのよ、今」といきなり話し始めたマツコ。「今回、（現地に）行こうと思ってたの、マジで。でも、（首の手術で）入院したじゃん。２か月も（番組に）穴開けて『２か月、遊んできま