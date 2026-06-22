生クリーム専門店ミルクから、ミルク月間に合わせた夏限定スイーツ「夏の雪解けミルクケーキ」が登場します。北海道産生クリームを使用し、人気ソフトクリームの味わいをイメージして作られた特別な一品です。食べるタイミングによって異なる食感や風味を楽しめるのが最大の魅力。暑い季節にぴったりな、新しいミルクスイーツ体験を楽しんでみませんか♡ 時間で変わる新感覚ミル