SNIDEL BEAUTYから、幸福感を帯びたピンクカラーを主役にした2026 AW Collectionが登場します。テーマは「Still in the Afterglow」。夕暮れ時のやわらかな光のような温もりと、ときめきを感じるカラーが魅力のコレクションです。人気のマルチパレットの新色をはじめ、リップやコントゥアリングパレット、ブラシなど新作アイテムがラインアップ。潤いと血色感をまといながら、秋らしい洗練された表情を楽しめま