年齢を重ねるにつれて気になり始めるバストの下垂やボリューム不足、カップ浮きなどのお悩み。そんな大人女性の声に寄り添うHEAVEN Japanの人気補整ブラ「シン・胸不二子ブラ」から、新デザインのモーブピンクが登場しました。機能性はそのままに、上品で女性らしいニュアンスカラーを採用。毎日のバストケアをもっと楽しくしてくれる注目の新作をご紹介します。 若々しい立体バストを叶える人気ブラ 「