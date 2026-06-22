ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、23日からの公式行事を前に、22日、首都ブリュッセル北西部の「ラーケン宮」に到着されました。天皇皇后両陛下は現地時間の22日、首都ブリュッセルに入り午後3時半すぎ、ブリュッセルの北西部にある国王一家のお住まい「ラーケン宮」に到着されました。20日にベルギーに入ってからは長年にわたる皇室と王室の親交を踏まえ、「静かな環境で旧交を温めたい」というベルギーのフィリップ国王