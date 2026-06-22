俳優の速水もこみちが２２日、１００円ショップ「ダイソー」とコラボしたキッチングッズを発売した。芸能界きっての料理上手として知られる速水が、キッチンをスタイリッシュに彩る便利グッズをダイソーとの特別コラボでプロデュース。「Ｍｏｃｏ’ｓＴａｂｌｅ」シリーズとして、スプレー噴射が可能な「２ＷＡＹオイルボトル」や、耐久性抜群の「シリコーンマット」、「キッチンクリップ」など、料理生活に寄り添う商品が続