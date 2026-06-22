もともとは他人同士の夫婦。普段の会話や相手を思いやる行動を積み重ねることで絆や信頼、愛情は深まるものなのでしょう。しかし、「旦那と会話したくもない！」となってしまうママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、旦那さんとの会話に悩むママからのこんな投稿です。『旦那と会話すると、全然長くないのに「話が長い、その話終わり！」と言われる。何気ない会話をしても「だから何？」とい