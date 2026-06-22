世界中のGTIファンが集まる「GTIトレッフェン」の日本版イベントを開催フォルクスワーゲンジャパンは2026年6月13日、「GTI」の誕生50周年を祝うファンイベント「GTI FAN FEST 2026」を豊橋本社にて開催しました。「GTI」という言葉は、フォルクスワーゲンにおける高性能モデルの代名詞として定着しています。その誕生は1976年。初代「ゴルフ」に追加されたホット・バージョンとして出現したのが始まりです。スポーツカー顔負けの