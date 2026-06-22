私はマリコ（38）。10年前、旦那のヨシヒロ（38）と義家族に置き去りにされた、忌まわしき地に舞い戻ってきました。今回もスポーツ観戦からレストランに移動します。あのときのことを思い出しながら歩く道のり。でも、あのときとは大きく変わったことがあります。それはまず、息子（ユウマ）が成長して自分で歩いていること。そして義両親が年をとったこと。私も強くなりました。10年経った今、私のトラウマは払しょくできるのでし