歌舞伎俳優の市川新之助さんが6月20日、新潟県長岡市を訪れ、本格デビュー10年を迎えた県のブランド米『新之助』のプロモーション動画の撮影に臨みました。 6月20日、長岡市を訪れたのは県のブランド米『新之助』のアンバサダーを務める歌舞伎俳優の八代目・市川新之助さんです。 暑さに強く、大粒で豊かな甘みが特長の『新之助』。 一般販売開始10年を迎える今年、『新之助』誕生の地である県農業総合研究