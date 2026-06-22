トウモロコシの中でも甘みがぎゅっと詰まった『ゴールドラッシュ』。今年は天候に恵まれ、例年より1週間ほど早く出荷が本格化しています。 新潟県内有数のトウモロコシの産地、新潟市江南区の横越地区。 中でも主力の品種が『ゴールドラッシュ』です。 JA新潟かがやきの出荷センターには6月22日早朝に収穫されたゴールドラッシュが次々と持ち込まれました。 【生産者鈴木達也さん】 「今年は高温傾