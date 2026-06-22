ミラノ・コルティナオリンピック男子スキークロスに出場した須貝龍選手が6月22日、地元・新潟県胎内市の小学校で講演し「自分が夢中になれること」を見つける大切さを児童に伝えました。 22日、胎内市の胎内小学校を訪れたのは、今年2月のミラノ・コルティナオリンピック男子スキークロスに出場した須貝龍選手です。 須貝選手は大会2カ月前に足の骨を折る大ケガを負いながらも驚異的な回復を見せ、オリンピックに出