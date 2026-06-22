【ニューヨーク共同】連休明け22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、連休前の18日と比べて36銭円安ドル高の1ドル＝161円68〜78銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1455〜65ドル、185円32〜42銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による年内の利上げ観測などを背景に円売りドル買いが優勢となった。