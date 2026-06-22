フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。6月22日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、番組パートナーの西村志野アナウンサーを交えてトークを繰り広げた。 西村「今日はどんなお話でしょうか？」 マライ「今日はドイツ人とサッカーと愛国心の話をします。今ね、ワー