海上自衛隊鹿屋航空基地で、アメリカ軍が主催する訓練がきょう22日から始まりました。軍の長距離ミサイル発射装置を使った訓練が初めて予定されています。 「鹿屋基地を見渡せる高台です。基地の奥に長距離ミサイル発射装置が見えます」 きょう22日から始まったのは、アメリカ軍の主催で自衛隊が参加する共同訓練「ヴァリアントシールド」です。 鹿屋基地では、アメリカ軍の長距離ミサイル発射装置「タイフォン」が展