【台風７号】沖縄・鹿児島 接近のおそれ 「非常に強い台風７号」の最新の予想進路では、予報円の「中心」を進んだ場合、沖縄本島から鹿児島県の島々に沿って進み、２７日（土）午後３時には「種子島の東北東およそ４０ｋｍ」を中心とする予報円に達する見込みです。 を画像で掲載しています。 台風７号の予想位置 ▶９６時間後の２６日（木）１５時 北緯２５度３０分 東経１２６度４０分 の 沖縄の南 進行方向：北