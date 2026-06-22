鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムについて、きょう22日の市議会では、下鶴市長が目指す「多機能複合型」の断念や候補地見直しを求める意見が出されました。 鹿児島市は、鹿児島サンロイヤルホテル跡地と、県立鴨池庭球場の2か所の候補地にサッカースタジアムの整備を目指しています。 下鶴市長は、商業施設やホテルなどを一体化した「多機能複合型」スタジアムの整備に意欲を示していますが、「庭球場」