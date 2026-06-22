鹿児島できのう21日開かれた高校柔道の九州大会。個人戦では、県勢2人が頂点に立ちました。 個人戦は男女それぞれ7階級で争われ、高校総体の各県の大会で上位2人に残った選手たちが出場しました。 女子57キロの準決勝。3月の全国大会でベスト8入りした国分中央高校の吉村真心選手は福岡の選手と対戦。積極的に仕掛けますが、技をかけきれません。 4分間の試合で決着がつかず、試合は延長戦へ。 （国分中央高校3年 吉村真心