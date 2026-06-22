鹿児島市の保育園で保育士1人が複数の園児に対し、服をつかんで引きずったり放り投げたりする虐待をしていたことがわかりました。 虐待があったのは鹿児島市柳町の同胞保育園です。 園児の元気がない様子を不審に 市などによりますと、虐待があったのはいずれも今年4月以降で、園児の元気がない様子を不審に思った園長が室内を映した映像を確認したところ、保育士が園児の服をつかんで引きずる様子や激しく叱責する様子などが