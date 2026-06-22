JA鹿児島県経済連はきょう22日、昨年度の農畜産物の輸出額が初めて40億を超えたと発表しました。中でもお茶は前の年に比べ、2倍以上となっています。 22日はJA県中央会や県経済連などが来週開かれる通常総会を前に会見を開きました。 この中で県経済連は昨年度の売上がおよそ3960億円で3年ぶりに増収となったと明らかにしました。特に子牛や鶏卵、荒茶の単価が高かったことが要因と見ています。 一方、輸出額は昨年度およそ4