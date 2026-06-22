【モデルプレス＝2026/06/22】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の天使あいみ、きほ、さらん、にじほ、みお、みりにインタビューを実施し、セルフ美容法について聞いた。【写真】人気キャバ嬢の美脚輝く制服姿◆きほ＜セルフ美容法：加湿器＞乾燥を予防するために、寝室とリビングそれぞれに加湿器を1台ずつ置くようにしていま