美人パチンコライター・内藤沙季のデジタル写真集『Development』が発売中！大人の色気あふれる“フィーバーグラビア”必見!! 【デジタル限定】内藤沙季写真集「Development」表紙 © 郇澤和之／集英社 美人パチンコライターとして注目される内藤沙季のデジタル写真集『Development』が、「週プレ グラジャパ！」ほか主要電子書店で一斉に発売されている。