秋田朝日放送 今年も市街地でのクマの出没が相次いでいます。もし、営業中の商業施設にクマが入ってきたらどうすればいいか。去年居座り被害があった能代市のショッピングセンターで対応訓練が行われました。 能代市柳町のイオン能代店では、市や警察などと連携し全国のイオングループで初めてとなるクマ対応の訓練が行われました。イオン能代店では去年１１月に、クマが自動ドアから侵入し１階の寝具売り場