秋田朝日放送 梅雨入りした県内は22日も雨が降り続いています。どんよりした空が続くとなかなか気分もスッキリ晴れませんが、雨の日だからこそより美しさが増す花があります。 横手市平鹿町の浅舞公園で、あやめまつりが開かれています。アヤメ科のハナショウブをメインに８０種およそ６０万本の花が咲く浅舞公園は「あやめ園」とも呼ばれています。園内には遊歩道が整備され、その美しさを間近に楽しめると人気の場所で