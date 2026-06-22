秋田朝日放送 東京都内の小学校で発生した火災を受け、県教育委員会は各市町村の教育委員会などに安全点検の徹底などを求める文書を送りました。 １９日に東京・北区の小学校で発生した火災では、４階の音楽準備室などが焼け児童と教員あわせて１１人がけがをしました。また、捜査関係者への取材で、実況見分の結果音楽準備室にあった電気ストーブのコンセント部分の燃え方が特に激しいことなどから、出火当時コン