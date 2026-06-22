ポンドが堅調、英首相辞任を受けてドル円は１６１円台後半に高止まり＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ポンドが堅調。スターマー英首相が辞任を表明し、政治的ライバルのバーナム氏が労働党党首選に名乗りを挙げた。英国債が全年限で買われ、利回りが低下している。市場は政局変化を好感しているもよう。有力候補であることからスムーズな政権交代への期待もあるようだ。ポンドが対ドル、対円、